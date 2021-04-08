Eğitim uçuşunda şehit oldu

Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'nın bünyesindeki NF-5 uçağı, dün saat 14.15 sıralarında eğitim uçuşu esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle Karatay ilçesi Aslım Caddesi yakınlarındaki boş araziye düştü. Uçağın düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, AFAD kurtarma ekibi ile Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan helikopterler sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, uçağın pilotu Yüzbaşı Pilot Burak Gençcelep'in (38) şehit olduğu belirlendi. Kazanın hemen ardından olay yerine giden Konya Valisi Vahdettin Özkan, "3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan planlı eğitim uçuşu sırasında maalesef uçağımız düşmüştür. Bir pilotumuz şehit olmuştur" dedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi. Açıklamada, kazayla ilgili gerekli incelemenin başlatıldığı belirtildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yaptığı konuşması sırasında üzücü kazayla ilgili olarak, "Konya'da bizim Türk Yıldızları olarak tanıdığımız uçaklarımızdan bir tanesi eğitim uçuşu esnasında maalesef düşüyor. Pilot yüzbaşımız da şehit oluyor. Allah'tan kendilerine rahmet diliyoruz. Gerek ailesine gerekse Silahlı Kuvvetlerimize, milletimize başımız sağ olsun diyorum" dedi. Erdoğan, Twitter hesabından da bir taziye mesajı yayımladı. Şehadet haberinin Trabzon'daki baba ocağına ulaşmasının ardından şehidin evi ve bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.Türk Yıldızları'na ait başka bir NF-5 uçağı ise, 13 Mart 2012'de Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na 2 kilometre uzaklıktaki traktör fabrikasının boş arazisine düşmüştü. Tel örgüleri koparıp, 500 metre sürüklenen askeri uçak, fabrika binasına yaklaşık 300 metre kala parçalanmıştı. Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Özer şehit olmuştu.Evli ve iki çocuk babası olan pilotun şehadet haberiyle Trabzon'daki baba ocağına ateş düştü. Şehidin cenazesinin Ortahisar ilçesi Bulak Köyü'nde defnedileceği bildirildi. Şehidin 1 Eylül 2020'de İzmir Çiğli Hava Üs Komutanlığı'ndan Konya'ya geldiği ve Türk Yıldızları'nda 100 saat uçuş yaptığı öğrenildi.