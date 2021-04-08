Ali Güney: Fatma Hanım gerçeklerin üzerini örtüyor

İzmit Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısında İzmit Belediyesinin 2020 yılı denetim raporları açıklandı. Cumhur İttifakı meclis üyeleri ile CHP'li meclis üyeleri arasında uzun süre gerginlik yaşandı.İzmit Meclisinde yaşanan olaylar ile ilgili AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, ilçe binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Başkan Güney'e İzmit Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Muharrem Tutuş ve Meclis Üyesi Fikret Hocaoğlu eşlik etti.

HEYKEL DİKEMEYENLER ÇALIŞTIĞINI İDDİA EDİYOR

Başkan Ali Güney açıklamalarına; "6 Nisan günü gerçekleşen meclis toplantısında denetim komisyonu gündeme bomba gibi düştü. İşçiye hakkını verenlerin makyajı aktı. Bu raporu hazırlayan meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Bu rapor daha çok konuşulacak. Sanat sokağına daha bir Atatürk heykeli bile dikemeyenler İzmit için çalıştığını iddia etti." sözleriyle başladı.

29 PERSONEL GERİ DÖNDÜ

Sözlerine devam eden Güney, bu anlayış göreve geldiğinde büyük laflar etti. Ellerinde salladıkları dosyaları bizimle bir türlü paylaşamadılar. Karalayarak, iftira atarak işten attıkları 29 personel hukuk yoluyla işlerinin başına döndüğü halde kendilerinden özür dileme erdemini göstermediler.

İL BAŞKANININ YEĞENİNE İŞ VERDİLER

İzmit Belediyesinin mevcut yönetimin hangi usulsüzlüklere imza attığını anlatacağım. İl başkanının yeğenine nasıl iş verdiğini ortaya çıkardık. Arkadaşlarımızın titiz çalışması sonucu somut bilgilere ulaştık. Belediye kadrolarını siyasi hesaplarını kapatmak için kullanan, kadroları şişiren, belediye şirketlerine tüm partilerden insanları alan bir anlayışla hareket etti.

FATMA HANIM GERÇEKLERİN ÜZERİNİ ÖRTÜYOR

CHP'li vekilin kardeşine ihalesiz iş verilmiş. İl başkanının yeğenine 313 binlik doğrudan teminle iş verilmesi neresi küçük bir mesele midir? Bunların açıklanabilir bir yanı var mıdır? Yeni kurulup 310 bin lira iş alan gizemli reklam şirketinde de bahsetmeyelim mi? Bunları ortaya çıkarmak boynumuzun borcudur. Biz görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek için bunu yapıyoruz. Biz gerçekleri açıkladık. Fatma Hanım gerçeklerin üzerini örtmek için partimize ithamlarda bulunuyor.

FATMA HANIM KAÇARCASINA GİTTİ

CHP'li vekilin kardeşine ve CHP İl başkanının yeğenine iş verip nasıl da 'ben de elimdeki belgeleri çıkarırım' der. Fatma Hanım meclisten kaçarcasına gitmiştir. Elinizde belge varsa çıkartmadıysanız bu hatadır. Bizim korkacak bir şeyimiz yok. Hodri meydan biz milletimizin hakkını korumaya devam edeceğiz.

BU İŞLEMLER KAYITLI

Bir firma doğrudan teminle 672 bin liralık iş almış. Milletvekilinin kardeşi 217 bin liralık iş almış. Tüm kayıtlar mevcut. 2020'de en çok doğrudan temin alan bir firma bu. Bir firma ise seçimden sonra kuruluyor. İl başkanının yeğeni 313 bin liralık iş almış. O da doğrudan teminle iş alan firmalardan.

BU RAPORDA CHP MECLİS ÜYELERİNİN DE İMZALARI VAR

Fatma hanım bazı iddialarımıza yalan diyor. Bu raporda CHP'li meclis üyesinin imzası var. Necat Çakır profesyonel denetçidir. Müdürlükten alınan belgeler sonrası hazırlanan bir rapor. Bir de yoruma dayalı rapor diyor, anlamıyoruz."