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Giriş Tarihi: 8.4.2021

Mal varlıkları donduruldu

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Mal varlıkları donduruldu
Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla yayımlanan kararla, FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 377 kişinin mal varlıkları donduruldu. Mal varlıkları dondurulan 205 FETÖ üyesi arasında örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in ismi öne çıktı. Listede FETÖ üyesi İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın İpek, eski Zaman Gazetesi yazarı Ekrem Dumanlı, eski Samanyolu TV Genel Koordinatörü Hidayet Karaca, Abdullah Aymaz, Ahmet Kurucan, Cemal Uşak, Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan, Mustafa Yeşil, Önder Aytaç ve Şerif Ali Tekalan gibi isimler de yer aldı.
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Mal varlıkları donduruldu
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