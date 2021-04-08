Muhit’ten Sezai Karakoç sayısı

Yaptığı dosyalarla dikkat çeken Muhit, nisan sayısında da Türk şiirinin büyük ustalarından Sezai Karakoç'u ağırladı. Birbirinden kıymetli isimlerin yazılarıyla katkı sunduğu Karakoç dosyası, Şaban Sağlık'ın "Sezai Karakoç Şiirlerinin Anahtarı: 'Diriliş' Metaforu" başlıklı yazısıyla açılıyor. Mustafa Özel "Sezai Karakoç'ta Sağ ve Sol Kavramları"nı yazıyor. Mehmet Narlı "Sezai Karakoç, yerli düşünce ve geleneğin ruhunu, İslam medeniyetinin bütününe yöneltilen bir bakıştan çıkarır. Ona göre medeniyet, şiire ruhi bir güç ve özgüven verir" diyor, "Sezai Karakoç'ta Geleneği Yeniden Okumak" başlıklı yazısında. Turan Karataş, Karakoç'un Diriliş dergisinin ilk sayısında yayınlanan "Allah ve İnsan" başlıklı yazısından hareketle inancın izini sürüyor. Saadettin Acar "Derdi ve inandıkları, söylediklerinden de yazdıklarından da büyüktür" diyor "Sezai Karakoç: Derdini Büyüten ve Derdiyle Büyüyen" başlıklı yazısında.EDEBİYAT ve kitap dünyasındaki yenilikleri okurla buluşturan Sabitfikir, 10. yaşının ilk sayısında "Roman Yazmak İsteyenlere Yirmi Tavsiye" sunuyor. Son dönemin popüler türü roman hakkındaki dosya yazısı, Ayşegül Genç imzasını taşıyor. Erdem Öztop, son romanı "Empedokles'in Dostları" ile dikkat çeken Amin Maalouf ile konuştu. Pandemi sürecine değinen dünyaca ünlü yazar, "Bir rüya gibi dağılacak olan hokkabazlar dünyasında yaşıyoruz" diyor.