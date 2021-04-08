O iddialar boş çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun TBMM'de yaptığı konuşmada Sancaktepe Belediyesi'nin Paşaköy'de bulunan Roman mahallesine hizmet gitmediği çöplerin toplanmadığı hatta elektrik ve su olmadığı yönündeki gerçeği yansıtmayan iddialar bölgede yaşayan vatandaşlar ve Belediye tarafından yalanlandı.





Purçu'nun iddialarının aksine Sancaktepe Belediyesi ekiplerinin bölgede düzenli olarak çöpleri toplandığı, ilçede bulunan 19 mahalleye yapılan alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin Paşaköy Mahallesi'ne de yapıldığını, yapımı tamamlanan ve Pandemi sonrası hizmete açılacak olan Paşaköy Sosyal tesislerinin bölge halkının hizmetine açılacağı belirtildi. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülerde ise bölgede yaşayan vatandaşlarda milletvekilinin sözlerini kesin bir dille yalanladı. Çöplerin düzenli olarak toplandığını belirten vatandaşlar elektrik ve su konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını dile getirdi.



Sancaktepe Belediye Başkanı Av.Şeyma Döğücü ise yaptığı açıklamada Purçu'nun iddiaları ile ilgili olarak "Sayın vekilin gerçeği yansıtmayan iddialarına verecek cevabımız çok lakin bu talihsiz açıklamaları Sayın Vekil'in Genel Başkanları gibi İstanbul'u bilmemesine ve bizi CHP'li belediyeler ile karıştırmasına bağlıyorum. Videolardaki görüntülerde de görüldüğü gibi vatandaşlarımızın söyledikleri yalan siyasetine atılmış bir tokattır" şeklinde konuştu.