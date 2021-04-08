Pandeminin başından itibaren en çok merak edilen soru yanıt buldu! Riskin imkasıza yakın olduğu açıklandı!

Dünyanın en çok merak edilen sorusu olan 'koronavirüs yüzeylerden bulaşır mı?' sorusuna cevap buldu. Yapılan araştırmaların sonucu ise ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

"10 BİNDE 1'DEN AZ"

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kirli yüzeylere dokunulması sonucu bulaşma riskinin 10 binde 1'den az olduğunu bildirdi.

"BU ŞEKİLDE ENFEKTE OLMAK ÇOK DÜŞÜK"

CDC Direktörü Rochelle Walensky, yaptığı açıklamada, "Kirli yüzeyler ve nesnelerle temas yoluyla Kovid-19'a neden olan virüsten etkilenilebilir ama bulgular, bu şekilde enfekte olmanın düşük olduğunu gösteriyor." dedi.