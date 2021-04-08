Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Pandeminin başından itibaren en çok merak edilen soru yanıt buldu! Riskin imkasıza yakın olduğu açıklandı!
Giriş Tarihi: 8.4.2021 22:11

Pandeminin başından itibaren en çok merak edilen soru yanıt buldu! Riskin imkasıza yakın olduğu açıklandı!

AA
Pandeminin başından itibaren en çok merak edilen soru yanıt buldu! Riskin imkasıza yakın olduğu açıklandı!

Koronavirüs salgını ile ilgili yapılan araştırmalara bugün bir yenisi daha eklendi. (CDC), 'koronavirüs yüzeylerden bulaşır mı?' sorusuna cevap bulan araştırma ile ilgili ilk kez bir açıklama yaptı. CDC'den yapılan açıklamaya göre; yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kirli yüzeylere dokunulması sonucu bulaşma riskinin çok düşük olduğu belirtildi. Yapılan araştırmalarda bu riskin 10 binde 1'den az olduğu ifade edildi.

Dünyanın en çok merak edilen sorusu olan 'koronavirüs yüzeylerden bulaşır mı?' sorusuna cevap buldu. Yapılan araştırmaların sonucu ise ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

"10 BİNDE 1'DEN AZ"

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kirli yüzeylere dokunulması sonucu bulaşma riskinin 10 binde 1'den az olduğunu bildirdi.

"BU ŞEKİLDE ENFEKTE OLMAK ÇOK DÜŞÜK"

CDC Direktörü Rochelle Walensky, yaptığı açıklamada, "Kirli yüzeyler ve nesnelerle temas yoluyla Kovid-19'a neden olan virüsten etkilenilebilir ama bulgular, bu şekilde enfekte olmanın düşük olduğunu gösteriyor." dedi.

MERAK EDİLEN SORU CEVAP BULDU: BULAŞMA RİSKİ 10 BİNDE 1'DEN DAHA AZ

CDC, güncellediği kılavuzunda, Kovid-19'un kirli yüzeylere dokunulması sonucu bulaşma riskinin 10 binde 1'den az olduğunu bildirdi.

BÜYÜK YA DA KÜÇÜK DAMLACIKLAR HALİNDEN SOLUNUMLA BULAŞIYOR

Uzmanlara göre virüs, esasen havada asılı kalan büyük ya da küçük damlacıklar halinde solunum yoluyla bulaşıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Pandeminin başından itibaren en çok merak edilen soru yanıt buldu! Riskin imkasıza yakın olduğu açıklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA