Sahte imzayla 3 milyon liralık dolandırıcılık!

Yüksek inşaat mühendisi ve işadamı olan Hasan Ali Acar''dan, A.Ç. 2018'de arsa satın alma bahanesi ile teklif istedi. A.Ç. Acar'a yurt dışından para getireceğini, taksitler halinde ödeme yapacağını, tapuyu en sonunda alacağını söyledi. Acar, ödeme yapmadığı takdirde tapuyu alamayacağı düşüncesi ile A.Ç ile protokol imzaladı. 2019'da ödeme yapacağını söyleyerek Acar'ı bankaya çağıran A.Ç, bankaya gitmemesinin ardından bir yıl sonra ödeme yapacağını söyleyerek farklı arsalarla ilgilendiğini kaydetti.

5 MİLYON LİRALIK İCRA TAKİBİ İLE ORTAYA ÇIKTI



Ankara 8. İcra Müdürlüğü tarafından Nursel Acar adına 5 milyon liralık icra takibinin başlatılmasının ardından dolandırıldıklarından haberi olan Acar çifti, avukatları aracılığı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak karar itiraz etti. A.K. adına, Nursel Acar imzası görünümü ile düzenlenmiş bir senedin, A. S.'ye ciro edildiği tespit edildi. Acar ailesi Mart'ta gelen başka bir ödeme emri ile büyük bir şok yaşadık. Nursel Acar imzası görünümü ile 3 milyon 100 bin dolarlık senedin A.Ç'ye verildiği ve senedin S.Ö tarafından hazırlandığı belirlendi.

İMZANIN SAHTE OLDUĞU BİLİRKİŞİ RAPORU İL ORTAYA ÇIKTI



Senet üzerinde yapılan inceleme sonucunda imzanın Nursel Acar'a ait olmadığı, imzasının model alınarak taklit edildiği belirlendi. Konu ile ilgili hazırlanan özel bilirkişi raporunda, "İmzaların genel görünümleri açısından benzerlikler ve fakat asli ayırıcı karakteristik hususiyetleri açısından farklılıklar bulunduğu, müşahede edildiği cihetle söz konusu senedin arka yüzünde yazılı Nursel Acar yazısı altında atılı cirantacı imzasının mevcut mukayese imzalarına kıyasen Nursel Acar elinden çıktığının kabulü mümkün görülememiş, adı geçenin hakiki imzaları model alınmak suretiyle serbest taklit yöntemiyle oluşturulmuş sahte bir imza olduğu kanaati hasıl olmuştur" denildi. Ailenin avukatı konunun Nursel Acar'ın imzası görünümü ile yapılmaya çalışılan iki ayrı dolandırıcılık girişiminin, organize suç çetesi işleri olarak birlikte ele alınmaları talep etti.