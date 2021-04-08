Son dakika: Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep son yolculuğuna uğurlandı

Konya'da dün eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi olan Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi uçakla düşen ve şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in cenazesi memleketi Trabzon'a getirildi.
Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in cenazesi, Konya'da 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından saat 11.00 sıralarında askeri uçakla Trabzon Havalimanı'na getirildi.
Şehidin Eşi Nuray Gençcelep
Askeri uçakla şehidin eşi Nurcan, çocukları Kayra (8) ve Kaan (3) ile annesi Nuray ve babası Mehmet Gençcelep de kentte geldi.
Havalimanında düzenlenen karşılama törenine, Hava Kuvvetleri komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz,Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Milletvekili Muhammet Balta, CHP Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs,Ak parti Trabzon il başkanı Dr.Sezgin Mumcu,Ak parti Ortahisar ilçe başkanı Selahattin Çebi,Şehidin meslektaşları olan Hava kuvvetleri pilotları, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
OĞLU KAYRA BABASINI ASKER SELAMI İLE UĞURLADI
Uçaktan askerler tarafından indirilen şehidin tabutu cenaze aracına koyulması esnasında şehidin eşi, annesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Şehidin 8 yaşındaki büyük oğlu Kayra babasının cenazesi uçaktan indirilip,cenaze aracı ile getirilirken onu asker selamı ile uğurladı.
İzmir'den Konya'ya tayini çıktıktan sonra geçtiğimiz ay memleketi Trabzon'a gelenŞehit Hava Pilot Burak Gençcelep, memleketinde 15 gün kaldıktan sonra tekrar görev yeri Konya'ya gitmişti.
"KINALI KUZUM"
Havalimanında bekleyen Şehidin teyzesi Nezahat Aygün gözyaşlarına boğuldu.Teyze Aygün," böyle mi olacaktı kuzum, böyle mi gelecektin. Kınalı kuzum,bu acıya nasıl dayanacağız,diye ağıtlar yaktı.
"ARKADAŞLARINLA YAYLAYA GİDECEKTİN OĞLUM"
Cenaze öncesi oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döken baba Mehmet Gençcelep," ne yaptın oğlum sen ,ne yaptın.Arkadaşlarınla yaylaya gidecektin.Ne yaptın yavrum.Arkadaşların senin cenazene geldiler yavrum",dedi.
Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep Trabzon havalimanındaki karşılanması sonrası cenazesi Bulak Mahallesi'ndeki Bulak mahallesi merkez Bilal-i Habeşi camisinde öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazı ardından aile mezarlığında toprağa verildi.