Son dakika: Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep son yolculuğuna uğurlandı

OĞLU KAYRA BABASINI ASKER SELAMI İLE UĞURLADI

Uçaktan askerler tarafından indirilen şehidin tabutu cenaze aracına koyulması esnasında şehidin eşi, annesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Şehidin 8 yaşındaki büyük oğlu Kayra babasının cenazesi uçaktan indirilip,cenaze aracı ile getirilirken onu asker selamı ile uğurladı.