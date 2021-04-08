Son dakika: Adana'da 3 çocuğunu öldürüp intihara kalkışmıştı! Cani anneden şoke eden savunma

ÇOCUKLARININ BOĞAZINI KESTİ

Olay, 21 Ekim 2018'de, Yüreğir ilçesine bağlı Geçitli Mahallesi'nde meydana geldi. Çok fazla harcama yaptığı için çiftçi eşi Cabbar Cice ile sürekli tartıştığı öne sürülen Selma Cice, evinde, çocukları Mehmet Emin, Semanur ve Mahmut'un boğazlarını bıçakla kestikten sonra kendi bileklerini de keserek, intihar girişiminde bulundu. Gürültü üzerine eve koşan komşular, tüm kapıların kilitli olduğunu fark etti ve Cabbar Cice'ye haber verdi. Düğüne katılmak üzere Gaziantep'e giden Cabbar Cice, yoldan dönüp, evine geldi. Cice, evine girdiğinde 3 çocuğunu boğazları kesilmiş, eşini ise bilekleri kesilmiş olarak kanlar içinde yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Selma Cice'yi ağır yaralı olarak ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Anneleri tarafından öldürülen Mehmet Emin, Semanur ve Mahmut Cice'nin cenazeleri ise yapılan otopsinin ardından Geçitli Mahallesi'ndeki aile mezarlığında yan yana toprağa verildi.