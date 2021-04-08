SON DAKİKA | AK Parti'den İtalya Başbakanı Draghi'ye sert tepki: Diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın

Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İtalya Başbakanı Mario Draghani'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.
"BİZDEN DİKTATÖR ÇIKMAZ, TARİHİNİZE BAKIN"
Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi Sayın Cumhurbaşkanımızı kastederek söylediği talihsiz sözlerinden dolayı kınıyoruz. Sayın Draghi, bizden diktatör çıkmaz! Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın." ifadelerini kullandıç
SİYASİLERDEN TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ
Öte yandan, İtalya Başbakanı Draghi'nin skandal sözlerine siyasilerden peş peşe sert tepkiler geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Sn Cumhurbaşkanımız için kullandığı hadsiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz. Türk-İtalyan ilişkilerinin derinliğini yansıtmayan bu açıklamayı esefle karşılıyoruz. AB Konseyi Başkanı'nın protokol heyeti ile AB Komisyonu Başkanı'nın protokol heyeti arasındaki anlaşmazlığı Türkiye'ye yansıtanlar siyasi cehaletle konuşmaktadır. Türkiye diplomasi devletidir. Herkese saygıyla davranan bir geleneğe sahiptir. İtalya Başbakanı bunu öğrenmelidir.
Diktatörlük ve faşizm bizim kültürümüze ait kavramlar değildir. Bizden çıkmamıştır. Kendi tarihini unutanlar başkalarını tarif etmeye kalkmasınlar. Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan ifadeleri aynen iade ediyoruz.