SON DAKİKA | AK Parti'den İtalya Başbakanı Draghi'ye sert tepki: Diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın

Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İtalya Başbakanı Mario Draghani'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

"BİZDEN DİKTATÖR ÇIKMAZ, TARİHİNİZE BAKIN"

Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi Sayın Cumhurbaşkanımızı kastederek söylediği talihsiz sözlerinden dolayı kınıyoruz. Sayın Draghi, bizden diktatör çıkmaz! Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın." ifadelerini kullandıç

SİYASİLERDEN TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Öte yandan, İtalya Başbakanı Draghi'nin skandal sözlerine siyasilerden peş peşe sert tepkiler geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz.