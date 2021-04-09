Bakan Soylu gençlere seslendi: Çalışmaktan vazgeçmeyin, sizlere ihtiyacımız var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir otelde düzenlenen "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında düzenlenen programına katıldı. Programda çocuklarla tek tek ilgilenen Bakan Soylu, konuşmasında gençlere dair inançlarından ve geleceğe dair umutlu olmaları gerektiğinden bahsederken, vicdanlı ve merhametli olarak çok çalışmaları gerektiğini ifade etti.

"SİZDEN GELECEĞE YÜRÜYECEĞİNİZE İNANMANIZI İSTİYORUZ"



Türkiye'nin ülke olarak her açıdan zengin bir ülke olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Her birinizin gözleri parlayan, geleceğe umutla bakan, yarınları kucaklayan, birbirilerinizi lakinsiz sevgilerinizi hissettiren, Her birinizin, ailesinin hüzmesini yüzlerinizde görmek nasip oldu. Güzel bir deneyim edindiniz. Onlarda bu ülke için başka bir şekilde ziyarete çıkmışlardı. Birbirlerini tanımıyorlardı. Okunan 5 vakit ezanla birlikte, bizim için kahramanca bu ülke için savaşmışlar. Kimisi şehit olmuş kimisi gazi olmuş. Muhakkak ilkokuldan, ortaokuldan sonra şimdi lise okuyorsunuz. Birçok şey okuyorsunuz. Tarih, edebiyat, fen, matematik birçok şeyi gördünüz, ama bütün bunların yanı sıra, hayatın bir başka yanını da gördünüz. Bizim memleketimiz en iyi okuldur. Her tarafıyla, en iyi öğretmendir, en iyi insandır, en iyi nasihattir. Bizim memleketimiz çok zengindir toprağıyla, deniziyle, taşıyla. Bizim memleketimiz çok zengindir. Hacı Bayram Veli'si ile Eyüp Sultanı'yla, Hacı Bektaş Veli'siyle, Yunus Emre'siyle, Mevlana'sıyla Veysel Karani'si ile. Bizim memleketimiz şiirleri, türküleriyle, destanlarıyla zengindir. Bizim memleketimiz annelerinin, babalarının, atalarının örfü ile zengindir. Bizim memleketimiz sofraları ile zengindir. Bizim memleketimiz turizmi beldeleri ile zengindir. Biz çok zengin bir memleketin çocuklarıyız. Çok güzel anne babalarının olduğu, aynı zamanda büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Aynı zamanda o medeniyetin iyiliğinin evlatlarıyız. Dayanışmayı dostluğu öğreten bir memleketin evlatlarıyız. Bu bahsettiğim zenginliklerden, bu toprakların çocuklarının istifade etmemesini istediklerini olaylarla da karşılaşmıyor değiliz. Elbette bu topraklarda bu coğrafyada bu zenginlikler olduğu için, başkalarının bu toprakları elde etmek için topraklarımızı almaya çalıştığı zamanları da gördük. Ama bizler iyilik medeniyetinin çocukları olduğumuz için hep iyi olmaya devam edeceğiz. Sizden ülkenize güvenmenizi ve geleceğe yürüyeceğinize inanmanızı istiyoruz. Bazen eve sallana sallana gittiğimizi biliyoruz. Tek arzumuz var bu memlekete kötülük biçmek isteyenlere fırsat vermemek. Bütün amacımız gayretimiz budur" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE DÜNYA İLE BAŞ EDEBİLECEK SEVİYEYE GELDİ

Türkiye'nin zenginliklerini sıralayarak bu zenginliklere sahip olmak isteyen ama hiçbir zaman sahip olamayacak devletler, milletler olduğunu söyleyen Soylu, çok gayret ettiklerini ve dünya ile baş edebilecek bir seviyeye geldiğini söyledi. Bunu yaparken de çalışanların çok gayret ettiğini ifade etti. Türkiye'nin etrafındaki coğrafyanın da kan ağladığını ve Türkiye'nin gücünü zorda kalan milletlere yardım edene kadar durmadan çalışacaklarını kaydetti. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde çok büyük hayallere kavuştuk diyerek dünyaya kafa tuttuklarını ve haksızlığa hiçbir zaman sessiz kalmayacaklarını, gençlerinde buna sessiz kalmaması gerektiğini belirtti.