Diyarbakır’dan Harvard’a

Dİyarbakırlı 3 lise öğrencisi dünyanın en iyi 2 üniversitesini tam burslu kazandı. Bahçeşehir Diyarbakır Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri her yıl dünya genelinde yüzbinlerce adayın öğrenci olmak için başvurduğu Harvard ve Brown üniversitelerinden tam burslu kabul aldı. Liseyi de tam burslu olarak okuyan Nehir Toklu Harvard Üniversitesi uluslararası ilişkiler ve matematik, Dicle Ezgi Ekinci Harvard Üniversitesi biyomühendislik, Seyit Metin Barut ise Brown Üniversitesi bilgisayar bilimi bölümünü kazandı.Harvard Üniversitesi'nde tam burslu olarak uluslararası ilişkiler ve matematik bölümlerini kazanan Nehir Toklu "Kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum" dedi. Doktor baba ve hemşire annenin kızı olan Nehir Toklu'nun bir de kardeşi var. Eğitimin hayallerini gerçekleştirmek için hiçbir şeyin engel olamayacağını söyleyen liseli Nehir "Böyle büyük bir hayalin gerçek olabildiğini görmek gerçekten çok mutluluk verici" diye konuştu.Nehir gibi doktor baba ve hemşire bir annenin kızı olan Dicle Ezgi Ekinci ise tam burs kazandığı Harvard Üniversitesi biyomühendislik bölümünde bilim insanı olmak için eğitim görecek. Hiçbir şeyin imkânsız olmadığını söyleyen Dicle "Harvard'a kabul aldığım için çok mutlu ve gururluyum. Bilim insanı olma hayalimi gerçekleştirecek olmam benim için çok değerli" dedi.Brown Üniversitesi bilgisayar bilimi bölümünü kazanan Seyit Metin Barut'un babası ilaç mümessili, annesi ise ev hanımı. 3 kardeşi olan Seyit 4 yıl önce Bahçeşehir Diyarbakır Fen ve Teknoloji Lisesi'ni tam burslu kazanmış. Siyaset ve ekonomi dünyasının önemli isimlerini mezun eden Brown Üniversitesi'nden tam burs kazanan Seyit Metin "Hayatımda yeni bir sayfa açıldı" dedi.