Gurbanoğlu’na ev hapsi gerekçesi: ‘Özel uçağı var, kaçabilir’

FETÖ üyeliği suçundan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mubariz Mansimov Gurbanoğlu'na, "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 5 yıl hapis cezası verilmiş ve tahliyesine karar verilen Gurbanoğlu'na ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağı konulmuştu. Mahkeme kararın gerekçesini açıkladı. Gurbanoğlu'na neden ev hapsi cezası uygulandığı detaylıca anlatıldı. Kararda, Gurbanoğlu hakkında istihbarat birimlerinin hazırladığı rapora göre yurt dışına kaçacağı ve kaçırılacağı konusunda ciddi istihbari bilgilerin söz konusu olduğu vurgulandı. Kararda, Gurbanoğlu'nun bağlantıları ve denizcilik mesleği gereğince, kendisine ait özel uçak gibi imkanları da göz önüne alındığında 'konutunu terk etmemek' şeklinde oy çokluğuyla adli kontrol tedbiri uygulandığı kaydedildi. Gurbanoğlu'nun örgütün tepe yöneticileriyle irtibatlı olduğu belirtilen gerekçeli kararda, Gurbanoğlu'nun örgütle iltisak ve irtibatının ancak yardım düzeyinde kaldığı, örgüt üyeliğinin ana unsuru olan iradesini örgüt iradesine teslim etmek, süreklilik içeren ve halen örgüt iradesinde bulunduğuna dair herhangi bir örgütsel eylemine rastlanamadığı anlatıldı.