İmamoğlu kin beslediği vatandaşın tapulu yerini yıktı! Beylikdüzü’nün sembol müzesi Balıkçı Kenan artık yok!

İstanbul Beylikdüzü'nde yıllardır ücretsiz bir şekilde ziyaretçi kabul eden ve ilçenin sembol noktalarından biri haline gelen Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, Beylikdüzü Belediyesi tarafından 'izinsiz' olduğu iddiasıyla yıkıldı.

Alanın tapusunun kendisi üzerinde bulunduğunu belirten Kenan Balcı, yıkım kararının Beylikdüzü Belediyesi'nden gelmediğini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldiğini iddia etti. Yaşadığı mağduriyeti SABAH'a anlatan Kenan Balcı, "Burayı 12 sene önce kiraladık. Buranın bir kısmı bana ait, bir kısmı da Beylikdüzü Belediyesi'ne ait. Bana ait yerin tapu tahsis belgesi elimde var. Belediyeye ait yerin de düzenli kirasını veriyorum. Kanuna aykırı olarak 3 gündür yıkıma devam ediyorlar. Yapılan haksızlığın sorumlularına yönelik dava açtım. Bana burayı işgal ediyorsun diyorlar, 12 yıldır kirasını ödediğim yeri nasıl işgal ediyor olabilirim?" diye konuştu.

"TAPU TAHSİS BELGELİ YERİMİ KANUNSUZ BİR ŞEKİLDE YIKTI"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından mağdur edildiğini ifade eden Balcı, "Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye başkanlığı yaptığı dönemde park alanını imara açıyordu. İmara açtığı yer de bizim dükkânın önüydü. Bu usulsüzlüğünü resmi makamlara bildirdim. Yetkililer de inşaatı durdular. O günden bu yana İmamoğlu bana kin besledi. Tapu tahsis belgeli yerimi kanunsuz bir şekilde yıktı" dedi.