İstek Vakfı'ndaki cinsel taciz skandalına ilişkin davada yeni gelişme! Beden öğretmeninin 30 yıl hapsi istendi

İstanbul'da bir özel bir vakfa ait Kartal İstek Özel Uluğbey Anaokulu'nda 5 yaşında çocuğun taciz edildiği iddiasına ilişkin olayda mağdur kız çocuğu S.A'nın annesi A.A, okulda beden eğitimi ve yüzme öğretmeni olan 35 yaşındaki S.A hakkında şikayette bulunmuştu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu da olaya ilişkin adli süreçte herhangi bir ihmal olup olmadığının araştırılması için soruşturma başlatmıştı. İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık S.A. ve avukatları katıldı. Duruşmada müşteki aile ve müşteki avukatları da hazır bulundu.

ÇOCUK BOŞ YERE SUÇLAMAZ DENDİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, mağdur çocuğun beyanlarını ve pedagog ifadelerini belirterek mağdurun yaşı göz önüne alındığında yaşamadığı bir olayı hiç yoktan uydurmasının mümkün görünmediğini ve yaşına göre sebepsiz yere birini suçlama bilincinin de olmayacağınından kaynaklı bir değerlendirme yaptığını ifade etti.

30 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcı mütalaasında sanık S.A.'nın '12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı' ve 'Çocuğa karşı cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 18 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Savcı ayrıca mütalaasında sanığın tutuklanmasını talep etti. Müşteki avukatları da sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise mütalaayı kabul etmediğini belirtti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Mütalaaya karşı sözü sorulan sanık S.A. 'Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben basit bir beden eğitimi öğretmeniyim. Çocukla herhangi bir yalnız kalmam gibi bir durum söz konusu değildir. Bir sürü öğrencim ve kendi evladım vardır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuklama talebinin reddine karar verilmesini ve hakkımda beraat kararı verilmesini talep ederim.' dedi.

DAVA ERTELENDİ

Mahkeme ara kararını açıkladıktan sonra sanık hakkında verilen adli kontrol talebinin devamına karar vererek, mütalaaya karşı sanık avukatının savunmasını hazırlaması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

KADEM AÇIKLAMA YAPTI

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) adına duruşma sonrası açıklama yapan Avukat Berivan Koca 'Bizler KADEM olarak dosyanın geldiği aşama, mağdur ve tanık beyanları ile adli tıp raporları doğrultusunda 4 yıldır süren davanın bir an önce sonuca bağlanmasını istiyor. Mahkemenin sanığı en ağır ve indirimsiz cezaya çarptırması gerektiğine inanıyoruz. Çocuklarda önemli psikolojik, davranışsal sosyal ve bilişsel sorunlara yol açan cinsel istismarın önlenmesi için KADEM olarak verdiğimiz mücadelede kamuoyunu da mağdur