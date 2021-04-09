O terörist öldürüldü! Şehit babasının içine su serpildi

Dağlıca bölgesinde 2015 yılında teröristlerle girilen bir çatışmada Şehit düşen Yarbay İlker Çelikcan'ın kanı yerde kalmadı. Eren-10 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Bestler-Dereler Domuz Dağı bölgesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca sürdürülen operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 10 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman olduğu tespit edildi.

"BİRİ İKİSİ DEĞİL HEPSİNİN KÖKÜ KAZINSIN"

Eren-10 operasyonları kapsamında öldürülen Fırat Şişman'ın etkisiz hale getirildiği haberini alınca içinin rahatladığını belirten acılı Şehit Babası Niyazi Çelikcan, "İçimize biraz da olsa su serpildi. Bu hainlerin biri veya ikisi değil inşallah kökleri kazınsın. Bizim kahraman askerlerimiz bunları tarihten silecek" dedi.

BAKAN SOYLU'YA SESLENDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da seslenen Şehit Babası Çelikcan, "Sayın Bakanım, bu hainlere karşı verdiğiniz mücadeleyi biliyorum ve çok takdir ediyorum. Allah sizden razı olsun. Ama bunların hepsinin kökünü kazıyın. Milletvekili falan denlemeyin. "PKK "Türkiye'yi tükürüğü ile boğar diyen bu hainlere maaş ödemeyin. bu hainler hem bu memlekete kurşun sıkıyorlar hem de maaş alıyorlar. HDP dediğin nedir kimdir. Kapatılsın. Kim ne diyebilir. Biz Şehit ailelerinin canını yakan şey, bunların Mecliste olmaları maaş almaları" dedi.