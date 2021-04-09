Polis İmdat Hattı'nda garip olay! Sesini yükselten vatandaşı memur kara listeye ekledi

155 polis imdat hattını arayarak ihbarda bulunan genç kadın heyecandan bağırarak konuşunca çağrı merkezinde görevli polis memuru ihbarı almayarak telefonu kapattı. Olay geçtiğimiz aylarda İstanbul Başakşehir'de yaşandı. 35 yaşındaki İlknur K., bir ihbarda bulunmak amacıyla 155 polis imdat hattını aradı. Genç kadın ihbar sırasında heyecandan bağırarak konuşmaya başlayınca çağrı merkezinde görevli polis memuru uyarıda bulundu.

SESİNİ YÜKSELTTİ DİYE İHBARINI ALMADI



Genç kadın iddiaya göre bulunduğu ihbardan dolayı telaş içerisinde konuşmaya devam edince polis memuru E.A., İlknur K.'ya bağırmamasını aksi takdirde ihbarını kabul etmeyeceğini söyledi. İlknur K., ihbarı sesini yükselterek verdiği için sinirlenen polis memuru genç kadının yüzüne telefonu kapatarak ihbarını almadı.

İHBAR YAPMAMASI İÇİN NUMARASINI KARA LİSTEYE EKLEDİ



İlknur K., ise yaşadığı şokla birlikte bir kez daha 155 polis imdat hattını aradı ancak ulaşamadı. Çünkü yine iddiaya göre çağrı merkezinde görevli polis memur E.A., genç kadının ihbar yapmasını engellemek amacıyla numarasını kara listeye ekleyerek aramasını engelledi. Genç kadın ihbarda bulunamayınca kendisini engelleyen polis memuru hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen savcılık çağrı merkezinde görevli bulunan E.A., hakkında soruşturma başlattı.