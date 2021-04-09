Son dakika haberi | 8 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 vaka ve vefat sayısında son durum

Son dakika haberleri... Dünya genelinde oluşturduğu salgın sonrasında ülkemizde etkilerini 11 Mart tarihinden bu yana gösteren pandemiye ilişkin koronavirüs vaka sayısı - vefat sayısı bilgileri Sağlık Bakanlığı resmi sitesi aracılığıyla kamuoyuna açıklanıyor. Bakanlık, 8 Nisan koronavirüs verilerini "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. İşte 8 Nisan Mart koronavirüs vaka ve vefat sayıları...

8 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 258 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 33 bin 201'a yükseldi.

Toplamda 40 milyon 689 bin 742 test yapıldı. Bugün yapılan 304 bin 492 testten, 55 bin 941 yeni vaka sayısı, 2 bin 316 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 3 milyon 689 bin 866 olduğu, bugün iyileşen 37 bin 914 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 232 bin 892'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, ağır hasta sayısının ise 2 bin 615 olduğu açıklandı.

Son dakika: 8 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Covid-19 vaka ve vefat sayısında son durum | Video

DÜNÜN VERİLERİ:

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 740 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 203 oldu.

Son 24 saatte 35 bin 503 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 194 bin 978'e yükseldi.

Toplam test sayısı 40 milyon 385 bin 250'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 633 bin 925, vefat sayısı 32 bin 943, ağır hasta sayısı 2 bin 604 oldu.