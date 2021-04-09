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Giriş Tarihi: 9.4.2021 17:36 Son Güncelleme: 9.4.2021 17:39

SON DAKİKA HABERi: 'in ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu

AA
SON DAKİKA HABERi: Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu

Valiliği: Siirt'in ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir asker şehit düştü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu" düzenlendi.

Terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta, İl Jandarma Komutanlığında görevli bir uzman çavuş ağır yaralandı.

Yaralı asker, helikopterle kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit oldu.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

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SON DAKİKA HABERi: Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
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