Selahattin Demirtaş mahkemede böyle kıvırdı!

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Selahattin Demirtaş duruşmaya Edirne F Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Demirtaş hakkında, 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki savunmasında dile getirdiği "Ben bunu kimsenin yanına bırakmam, hesap sorulacak" sözlerinden dolayı hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Duruşmada savunma yapan Demirtaş, "Yaptığım her açıklama için hakkımda savcılık tarafından soruşturma açılıyor. Şuana kadar bin 300'den fazla soruşturmam var. Hesap sorulacak derken hukuk önünde hesabını soracağım dedim. Benim bir adli sicil kaydım yok" dedi.

8 YILA KADAR CEZA İSTENMİŞTİ



Selahattin Demirtaş, Yüksel Kocaman'ı hedef göstermediğini öne sürmüştü. Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Demirtaş'ın 'Terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' ve 'Tehdit' suçlarından 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.