Son dakika: Ünlü kabadayı Hasan Heybetli FETÖ mağduru çıktı!

Ünlü kabadayı Hasan Heybetli'nin 2004 yılında şarkıcı Kader'in alacağını tahsil ettiği iddiasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldığı mahkemede flaş bir gelişme yaşandı. Hasan Heybetli'nin Avukatı Erdost Balcı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede o dönem Heybetli'yi FETÖ'cü yargı mensuplarının yargıladığını bu nedenle kumpasa maruz kaldığını ifade ederek yargılamanın tekrar yapılmasını talep etti. 2004 yılında kapatılan İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bir mali müşavirin, araba alışverişinden dolayı şarkıcı Kader Çetintürk'e borcu olduğu belirtilerek, Çetintürk'ün de Hasan Heybetli aracılığıyla bu alacağını tahsil etmeye çalıştığı kaydedilmişti. Hasan Heybetli'nin, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve gaspa eksik teşebbüs" suçlarından 29 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, Ramazan ve Cengiz Heybetli'nin de 18 ile 26'şar yıl arasında ağır hapse çarptırılması talep edilmişti.

2 YIL 6 AY HAPSE MAHKUM EDİLMİŞTİ



4 yıl süren mahkeme sonrası Çete kurup, yöneterek şarkıcı Kader'in alacağını tahsil etmek istediği iddiasıyla yargılanan ünlü kabadayı Hasan Heybetli, 2008 yılında yargılandığı 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla cebir ve tehdit uygulamak suretiyle örgüt kumak" gerekçesiyle 2 yıl 1ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Aynı mahkemede yargılanan Cengiz Heybetli, Ramazan Heybetli, Serkan Güzelkesen Recep Kidir "örgüt üyesi olmak" suçundan 1 yıl 15'er gün, Cem Çağlak ise "örgüt üyesi olmak ve ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis, 366 YTL para cezasına çarptırılmıştı. Örgüt üyesi olduğu öne sürülen Orhan Hakan Heybetli ile örgüte yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen şarkıcı Kader Çetinkaya ile Nevzat Seyitoğlu hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verilmişti.

"FETÖ MAĞDURUYUM YENİDEN YARGILAYIN"



Aradan geçen 13 yıl sonra daha önce yargılandığı mahkemeye tekrar başvuruda bulunan Hasan Heyetbetli Avukat Erdost Balcı aracılığıyla o dönemde FETÖ'cü hakim ve savcılar tarafından kumpasa uğradığını iddia ederek yeniden yargılama talebinde bulundu. Mahkeme sunulan itiraz dilekçesinde şu ifadelere yer verildi; "2004 tarihinde kimliği belirsiz bir sahsın ihbarı ile Hasan Heybetli ve başkaca kişilerin, 5-6 araç ile gelerek sonradan gerçek isminin Feysel Seven olduğu öğrenilen PKK terör örgütü mensubu Erdal Altıntaş isimli kişiyi kaçırdıkları bahanesiyle bir çay ocağına baskın yapılmış, 23 kişi gözaltına alınmış, aralarından birisi de başvurucu olan 8 kişi hakkında dava açılmış, 15 kişiye ise takipsizlik kararı verilmiştir. Hasan Heybetli açılan bu davada 2 yıl 6 ay hapse mahkum edilmiştir. Davaya konu ihbarcının PKK terör örgütünden yargılandığı ve çeşitli eylemlere katıldığı ortaya çıkmış ancak bu yaşananların hiç biri yargılamada gündeme gelmemiştir."

ZEKERİYA ÖZ DURUŞMA SAVCISI



Dilekçenin devamında iddianamenin hazırlanmasının ardından yargılandığı mahkemenin heyetinde FETÖ'nün kilit isimlerinden olan Zekeriya Öz, Zafer Başkurt, Erkan Canak gibi isimlerin olduğunu ifade eden Hasan Heybetli kumpasa uğradığını iddia ederek yargılamanın tekrar yapılmasını talep etti.

YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK



Talebini değerlendiren İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi talebi reddederek itirazın yerinde olmadığı kararını verdi. İtiraz üzerine Heybetli'nin Avukatı Erdost Balcı mahkemenin red kararına itiraz etmek için bir üst mahkeme olan 11. Ağır Ceza Mahkemesine başvurdu. Talebi değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılama talebini kabul etti. Kararın ardından Hasan Heybetli tekrar hakim karşısına çıkacak.