Torbalı’da CHP çark etti

Torbalı Belediye Meclis Başkanvekili CHP'li Özkan Yıldız, Uygur'un meclisten istediği kredi çekme yetkisi ile ilgili; "Her ne kadar meclis gündemine 3 ayrı kredi maddesi getirmiş olsak da, biz belediye olarak bu kredilerin sadece bir tanesini kullanacağız" dedi. Yıldız'ın sözlerine tepki gösteren AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Özgür Erman Çağlar, "Burada aklımızla alay eder gibi, 3 tane gündem maddesi getirip 'bunun bir tanesini çekecektik' denmesini, belediyenin ciddiyetiyle bağdaştıramadığımı üzülerek söylemek istiyorum. Önergeler bu olmazsa bu, olmazsa bu kredi, bu da olmazsa bu kredi olarak ayrı şekilde gündeme getirebilirdi. Buradaki 7, 8 ve 9'uncu maddeler birbirinden bağımsızdır. Başlı başına gündem maddeleridir. Bu oylama hukuku uygun değil. Meclis üyeleri burada suç işliyor olabilirler" dedi.

CHP KIVIRDI

Torbalı Belediye Meclisi Nisan ayının birinci oturumu Başkanvekili Özkan Yıldız yönetiminde gerçekleşti. Pazartesi günü gerçekleşmesi gereken ancak CHP'li meclis üyelerinin gelmemesi üzerine yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen kritik belediye meclis toplantısı dün gerçekleşti. Belediye Başkanı İsmail Uygur'un 30 milyon ABD doları, 4 milyar Japon yeni ve 217 milyon Türk lirası olmak üzere 3 ayrı madde ile toplamda 800 milyon lirayı bulan 3 ayrı kredi kullanmak için meclisten yetki istemesi AK Partili ve CHP'li meclis üyelerini karşı karşıya getirdi.

UYGUR KATILMADI

Sağlık sorunları devam eden ve hastanede tedavi gören Belediye Başkanı İsmail Uygur, bu meclis toplantısına da katılmadı. Torbalı Belediye meclisini, meclis başkanvekili Özkan Yıldız yönetti. CHP'li meclis üyeleri bu seferki meclis toplantısına tam kadro katıldı.

"AKLIMIZLA ALAY EDİLİYOR"

Meclis Başkanvekili Özkan Yıldız, iç ve dış krediler hakkında bilgilendirme yaparak, "Her ne kadar meclis gündemine 3 ayrı kredi maddesi getirmiş olsak da, biz belediye olarak bu kredilerin sadece bir tanesini kullanacağız. Önceliğimiz 5 projede kullanılmak üzere 217 Milyon liralık İller Bankası kredisi. Ancak İller Bankası'ndan kredi alamazsak, diğer yabancı kredilere yöneleceğiz" dedi. Bunun üzerine söz alan AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Özgür Erman Çağlar, "Hiçbir meclis üyesiyle kişisel bir sorunumuz yok. Doğruları söylemekten kimse bizi alıkoyamaz. Ben 23 yıllık avukatım, meclis üyeleri de hepsi iş güç sahibi, okuduğunu anlayan insanlar. Siz burada aklımızla alay eder gibi, meclise 3 tane gündem maddesi getirip 'bunun sadece bir tanesini çekecektik' denmesini belediyenin ciddiyetiyle bağdaştıramadığımı üzülerek söylemek istiyorum. Önergeler, meclis gündemine bu olmazsa bu, olmazsa bu kredi, o da olmazsa bu kredi yeklinde getirilebilirdi. Buradaki 7, 8 ve 9'uncu maddeler birbirinden bağımsızdır. Başlı başına gündem maddeleridir. Bu oylama hukuku uygun değil. Meclis üyeleri burada suç işliyor olabilirler. Bu konunun detaylı bir şekilde incelenmesini ve görüş alınmasını istiyoruz. Samimi CHP'li belediye meclis üyelerinin de bu karara imza atmak istemediklerini biliyorum" dedi.

KOMİSYONLARA SEVK EDİLDİ

Tartışmaların ardından kredi talebi incelenmek üzere Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu'na gönderildi. Komisyonlarda görüşülüp tartışılacak olan önergenin önümüzdeki süreçte tekrar meclis gündemine geleceği belirtildi. Meclis başkanvekili Özkan Yıldız, önümüzdeki meclise Belediye Başkanı İsmail Uygur'un da katılacağını söyledi.