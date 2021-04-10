20 milyonluk vurgun

ENKA Holding'te 20 milyon liralık dolandırıcılık yaşandı. Edinilen bilgiye göre Enka Holding'te personel müdürü olarak çalışırken 24 Ağustos'ta görevine son verilen Gökhan K. silahlı iki adamı ile şirketin genel müdür yardımcısı Sebahattin G.'nin odasını bastı. Gökhan K., belinden çıkardığı silahı Sebahattin G.'nin başına dayayarak "Geçmiş hesapları incelemeye devam edersen seni öldürürüm" diyerek tehdit etti. Sebahattin G. savcılığa suç duyurusunda bulundu.Holding yetkilileri, denetim süreci başlattı. Şirket, zararının çok yüksek meblağlarda olacağını belirterek şikayetçi oldu. 2007- 2019 yılları arasında kendisine maaş, prim, ek kazanç gösterekek toplam 8 milyon 587 bin lira fazla parayı uhdesine geçiren eski müdürün müdürün aynı şirkette çalıştığı kardeşi ve arkadaşıyla işbirliğinde olduğu iddia edildi. Dosya bilirkişi incelenmesi yapıldı. Raporda üçlünün düzenlemiş oldukları sahte bordrolarla müşteki firmayı toplam 20 milyon 159 bin lira zarara uğrattıkları ortaya çıktı.Alaattin O. suçunu itiraf etti. İki kardeş suçlamayı kabul etmese de Alaattin O. üzerine atılı suçu tevil yoluyla ikrar etti. 3 işbirlikçi hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, şüphelilerin müşteki firmayı 20 milyon 159 bin lira zarara uğrattıkları ve paraları tahsil ederek zimmetine geçirdiği ve hakiki imzaları taşıyan bordroyu imha ettiği anlatıldı. 'Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma, Özel Belgede Sahtecilik suçlarından 10 yıla kadar hapsi istenen üç şüpheli, asliye ceza mahkemesinde yargılanacak.