ABD'deki Maarif Okulu'nun yeni binası tanıtıldı

New Jersey'in Wayne kasabasındaki Maarif Okulunun yeni binasının bahçesinde düzenlenen programa New York ve New Jersey civarında yaşayan Türk ve Müslüman toplumdan aileler katıldı.

Çocuklar için çeşitli eğlence ve aktivitelerin gerçekleştirildiği etkinlikte, ailelere de yeni binanın içi gezdirilerek çalışmalar hakkında bilgi verildi.

TMV ABD Direktörü Doç. Dr. Mehmet Özkan, AA'ya yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun zamandır internet üzerinden eğitim yaptıklarını belirterek, bu etkinliğin aileler ve çocukların bir araya geldiği güzel bir fırsat olduğunu söyledi.