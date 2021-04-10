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Giriş Tarihi: 10.4.2021 10:49 Son Güncelleme: 10.4.2021 10:58

bölgesine taze kan! 'da 350 SMO askeri yemin etti

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM
Barış Pınarı bölgesine taze kan! Rasulayn'da 350 SMO askeri yemin etti

(SMO) bileşenlerinden Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, Harekatı bölgesindeki ilçesinde, askeri eğitimini tamamlayan 350 asker için mezuniyet ve yemin töreni düzenledi. Barış Pınarı Harekatı’nda PKK/YPG’li teröristlere karşı savaşırken şehit düşen Hıdır Şemsettin adına kurulan harp okulunda ilk mezuniyet töreni düzenledi. Şehit Adil El-Şair adlı askeri eğitime katılan 350 kişi, 6 aylık eğitimin tamamlanmasının ardından mezun oldu. Törene, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdürrahman Mustafa, Hamza Tümeni Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir, Türk Silahlı Kuvvetlerden (TSK) komutanlar katıldı.

Askeri geçit törenin ardından Hamza Tümeni askerlerinin savunma ve yakın dövüş gösterisi beğeni topladı.

Hamza Tümeni saflarına katılan askerler, ülkenin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelerde görev yapacak. SMO, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile terörden arındırılan bölgeleri kontrol ediyor.

SABAH'a konuşan Hamza Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir, "SMO, terör örgütlerinden arındırılan bölgelerde güvenliği sağlamak, PKK/YPG'li teröristlerin sızma girişleri ve saldırıları karşı mücadeleye devam ediyor. Eğitimlerini tamamlayan askerlerimizde Barış Pınarı Harekatı bölgesinde huzur ve güvenliği sağlamak için çalışmalara devam edecek" dedi.

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Barış Pınarı bölgesine taze kan! Rasulayn'da 350 SMO askeri yemin etti
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