Barış Pınarı bölgesine taze kan! Rasulayn'da 350 SMO askeri yemin etti

Askeri geçit törenin ardından Hamza Tümeni askerlerinin savunma ve yakın dövüş gösterisi beğeni topladı.

Hamza Tümeni saflarına katılan askerler, ülkenin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelerde görev yapacak. SMO, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile terörden arındırılan bölgeleri kontrol ediyor.

SABAH'a konuşan Hamza Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir, "SMO, terör örgütlerinden arındırılan bölgelerde güvenliği sağlamak, PKK/YPG'li teröristlerin sızma girişleri ve saldırıları karşı mücadeleye devam ediyor. Eğitimlerini tamamlayan askerlerimizde Barış Pınarı Harekatı bölgesinde huzur ve güvenliği sağlamak için çalışmalara devam edecek" dedi.