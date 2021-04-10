Başkan Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu yönetici ve oyuncularını kabul etti

Heyette bulunan Küba vatandaşı Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Teressa Vargas'in Türk vatandaşlığına geçtiği ve bundan sonra Milli Takım'da ter dökeceği kaydedildi.

Dünyaca ünlü Voleybolcular Naz Aydemir Akyol ile Eda Erdem Dündar da Başkan Erdoğan'a voleybola olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.