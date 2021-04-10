Başkan Erdoğan'ın müjdesi çiftçiyi sevindirdi!

Edirne'nin Üyüklütatar köyünde çeltik üreticisi Özcan Çetin de mevcut piyasaya göre fiyatların arttığını belirterek, "Piyasa 3 bin liranın altına inecekti ama alınan kararla 3 bin 500 liraya yükseldi. Fiyat açıklanmasaydı daha geri gelecekti, bu bir taban oluşturdu." dedi.

Çetin, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'ya da desteklerinden dolayı teşekkür etti.