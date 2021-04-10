Emine Erdoğan’dan Polis Haftası mesajı: Onlar, huzurumuzun teminatıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 176. yılını kutladı. Emine Erdoğan, Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

EMİNE ERDOĞAN TWİTTER'DAN KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI

Emine Erdoğan yayımladığı mesajda, "176 yıldır adanmışlıkla vazifelerini sürdüren şanlı Türk Polisine ne kadar teşekkür etsek az! Onlar, evdeki, sokaktaki ve kalpteki huzurumuzun teminatıdır. #PolisHaftası vesileyle, Cumhurbaşkanlığı Koruma Ekibi nezdinde tüm Polis Teşkilatı'nın gününü kutluyorum! @EmniyetGM" ifadelerini kullandı.