İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlıklarında, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin öncülüğünde Şanlıurfa'daki kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri de valilik konferans salonunda toplantıya iştirak etti.

Türkiye'nin 21. yüzyılın başında öncelikle altyapı ve trafik konusunda çalışmalar yaptığını belirten Bakan Soylu, Türkiye'nin can kayıplarını ve terör örgütlerine katılımı azalttığını söyledi. Bakan Soylu, 15 Temmuz'dan sonra tüm güvenlik stratejisini değiştiren Türkiye'nin, güvenlik, dış politika, demokrasi, vesayete karşı verdiği mücadelede elini attığı her meseleden olumlu netice aldığını belirtti.

Bunların sonucunda aile içi ve kadına yönelik şiddeti önlemek için çok ciddi mücadeleye girişildiğini vurgulayan Soylu, şunları kaydetti: "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın öncülüğünde hazırlanan ve Bakanlığımızın da dahil olduğu 75 maddelik 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı çerçevesinde yapılan tüm çalışmalar sonucunda 2020 yılına oranla kadın cinayetlerinde yüzde 21 azalma sağlandı. 6284 sayılı Kanun kapsamında 2021 yılı ilk 3 ayda 55 bin 231 olay meydana gelmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre olaylarda yüzde 8'lik bir düşüş elde edilmiştir. 2021 yılı ilk 3 ayda 18 bin 37 şiddet mağduruna 17 bin 121 koruyucu tedbir, şiddet uygulayan 53 bin 447 kişiye yönelik 159 bin 9 önleyici tedbir kararı verilmiştir."

Yeni Kurulan Elektronik Kelepçe İzleme Merkezinde 1000 Vakayı İzleyebiliyoruz

Bakan Soylu, 2019'da 40 bin 397 kolluk personeline, 2020'de ise 153 bin 428 kolluk personeline aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimi verildiğini ve eğitimlerin bu yıl içinde de devam ettiğini bildirerek, konuya risk analizi ve tahmini konusunda bilimsel yöntemlerle yaklaştıklarını söyledi. Bu konuda kayıt ve risk değerlendirme formunun güncellenmesiyle ilgili yeni bir form hazırlandığını hatırlatan Soylu, "Yeni kurulan elektronik kelepçe izleme merkezinde 1000 elektronik kelepçeyi aynı anda yani 1000 vakayı aynı anda izleyebilme kabiliyetine ulaştık. 25 Ocak tarihinde 81 ilimizde kelepçe izlemesi yapabilecek şekilde devreye aldık. Şu an 121 vakanın takibi aktif olarak bu merkezde yapılmaktadır. İnşallah bu sayı kapasitemiz ölçüsünde izleme, değerlendirmemizi devam ettirme gayretindeyiz." dedi.

Bakan Soylu, Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) da değinerek "2018'den bugüne kadar 1 milyon 966 bin 675 kişi tarafından indirilen ve 109 bin 563 kadının ihbarda bulunduğu KADES uygulamamızla 56 bin 788 asıllı ihbara müdahale edildi. KADES hedefimiz 1 milyondu, bunu geçtik ve neredeyse ikiye katladık. Şimdi 2 milyondayız. Arkadaşlarımıza geçen gün 5 milyon hedefini koyduk. Yani 5 milyon kadınımızın cep telefonunda bu uygulama olsun istiyoruz." diye konuştu. Kolluk Güçlerine Haber Versinler