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Giriş Tarihi: 10.4.2021 22:44 Son Güncelleme: 10.4.2021 22:48

'de korkunç ! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

İHA
Kayseri'de korkunç kaza! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

'nin ilçesinde korkunç bir meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak sulama kanalına devrildi. Kazada, araç içerisinde aynı aileden olan 4 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, otomobilin bagajında bulunan bebek arabası da görenlerin yüreğini burktu.

Pınarbaşı-Kayseri yolu Pazarören Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Hüseyin Şahan (36) yönetimindeki 27 SP 695 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama kanalına devrildi.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede araç içerisinde aynı aileden olan otomobil sürücüsü ile Semra Şahan (32), Mehmet Efe Şahan (2) ve Damla Şahan (24) hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ve polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde ve araçta inceleme yaptı.

BAGAJDAKİ BEBEK ARABASI GÖRENLERİN YÜREĞİNİ BURKTU

Öte yandan, otomobilin bagajında bulunan bebek arabası da görenlerin yüreğini burktu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayseri'de korkunç kaza! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
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