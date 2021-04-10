Kayseri'de korkunç kaza! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede araç içerisinde aynı aileden olan otomobil sürücüsü ile Semra Şahan (32), Mehmet Efe Şahan (2) ve Damla Şahan (24) hayatını kaybetti.