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Giriş Tarihi: 10.4.2021 22:22 Son Güncelleme: 10.4.2021 22:33

: Ruhani talimat verdi! 'dan zenginleştirme hamlesi

AA
Son dakika: Ruhani talimat verdi! İran'dan uranyum zenginleştirme hamlesi

haberleri... 'dan yeni adımı! Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla 10 kat daha fazla uranyum üretecek 146 adetten oluşan IR6 santrifüj zinciri devreye sokuldu. Öte yandan Ruhani, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunu belirterek, geçen seneden bu yana nükleer faaliyetler alanında 133 projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberleri: İran Milli Nükleer Teknoloji Günü'nün 11. yıl dönümü nedeniyle ülkenin muhtelif bölgelerindeki nükleer projelerin açılış törenine video konferans yoluyla katılan Ruhani, İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesislerindeki yeni nesil santrifüjlerin faaliyete başlaması talimatını verdi.

10 KAT DAHA VERİMLİ

Canlı yayında 146 IR6 ve 30 IR5 santrifüjün faaliyete başlaması talimatını veren Ruhani, yaptığı konuşmada, "Yeni santrifüjlerden öncekilere oranla 10 kat daha fazla verim elde edilebiliyor.

Eski santrifüjler SWU idi, yeni nesil santrifüjler ise 10 SWU. Günümüzde teknolojik açıdan 50 SWU olan IR9 santrifüjlerini de üretecek seviyeye ulaştık. IR9 santrifüjleri öncekilere kıyasla 50-60 kat daha fazla verime sahip." ifadelerini kullandı.

NÜKLEER FAALİYETLERİMİZ BARIŞÇIL

Dünyaya Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) ile ilgili taahhütte bulunduklarını ve buna bağlı olduklarını belirten Ruhani, "Karşı taraf bu teknolojiyi farklı alanlarda kullandığı için bizi de kendisi gibi görüyor. Bu teknoloji sanayi, tarım, tıp ve enerji alanında kullanılacak. Tüm nükleer faaliyetlerimizin barışçıl olduğunu ve askeri amaçlarla kullanılmayacağını bir kere daha vurguluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

NÜKLEER FAALİYET ALANINDA 133 PROJE HAYATA GEÇİRİLDİ

Kendi hükümetlerinden önce İran nükleer faaliyetlerinin ABD'nin gözünde yasal olmadığını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) İran'a karşı karar çıkartarak tüm nükleer çalışmaların durdurulmasının istendiğini hatırlatan Ruhani, "Nükleer anlaşmanın gurur verici etkilerinden birisi nükleer sanayini İran'da tam olarak yasal bir hale getirdi. Bu gerçekleştirilen büyük bir icraattı." diye konuştu.

Ruhani, geçen seneden bu yana nükleer faaliyetler alanında 133 projeyi hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.

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Son dakika: Ruhani talimat verdi! İran'dan uranyum zenginleştirme hamlesi
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