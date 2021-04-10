Son dakika: Ruhani talimat verdi! İran'dan uranyum zenginleştirme hamlesi

NÜKLEER FAALİYETLERİMİZ BARIŞÇIL

Dünyaya Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) ile ilgili taahhütte bulunduklarını ve buna bağlı olduklarını belirten Ruhani, "Karşı taraf bu teknolojiyi farklı alanlarda kullandığı için bizi de kendisi gibi görüyor. Bu teknoloji sanayi, tarım, tıp ve enerji alanında kullanılacak. Tüm nükleer faaliyetlerimizin barışçıl olduğunu ve askeri amaçlarla kullanılmayacağını bir kere daha vurguluyorum." değerlendirmesinde bulundu.