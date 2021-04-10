Uçakta bebeğin hayatını kurtarmıştı! AK Partili Şeker'e Kırgızistan'dan teşekkür

Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Mamıtov, yarın yapılacak referandum ve yerel seçimleri gözlemleyecek Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) heyetini kabul etti. Mamıtov kabulde, TÜRKPA Gözlem Misyonu Koordinatörü ve AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker'e, 19 Mart'ta uçakta, dili nefes borusuna kaçan ve solunumu duran bebeğin hayatını kurtardığı için teşekkür etti. Mamıtov, "Siz diplomasinin yanı sıra mesleğiniz ile de kardeş Türk halklarının beraberliğinin güçlenmesine önemli katkı sağladınız" dedi.