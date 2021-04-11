‘İçimde buruk bir mutluluk var’

HakkariYüksekova'da 2015'te şehit olan 16 askerden Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu'nun annesi Sultan Aydın, saldırıyı düzenleyen terörist Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman'ın öldürüldüğü haberine sevindi. Şehit annesi, "Bir yandan sevinç bir yandan oğlumun acısını tekrar yaşıyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Kökleri kazınsın, bir değil binlerce annenin yüreği yandı binlerce evlatlarımız babasız büyüyor. O evlatlarımızın ve bizim hiçbir günahımız, suçumuz yok. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Elim ayağım tutuyor. Keşke askerlerimizin silahlarına mermi doldursam, onlara yemek yapabilsem. Bugün buruk bir mutluluk var. Bu gözyaşları mutluluk gözyaşları olur inşallah. Başka annelerin yüreği yanmasın" diye konuştu.