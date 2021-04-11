İletişim Başkanı Altun Azerbaycan’ın Gence kentini ziyaret etti

"Çünkü Azerbaycan, Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları kurtarmaya çalıştı ve Türkiye de ona yardım etti. Sivil katliamını meşrulaştırmak mümkün değil. Bu tablo karşısında biz çok ciddi tavrımızı ortaya koyuyoruz. Burada insanlık suçu karşısında sessiz kalanların, hele hele bu insanlık suçunu işleyenleri destekleyenlerin insanlığından bahsedemeyiz. Biz bu suçu işleyenlerin tüm uluslararası arenada tüm imkanlarımızla peşine gideceğiz. Azerbaycan'ın bu haklı davasında yanında olacağız."

"BU İNSANLIK SUÇUNUN PEŞİNDEN GİDECEĞİZ"

İletişim Başkanı Altun, Gence'de sivillerin uykularında ölüme yakalandığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Böyle bir şey, bir Avrupa şehrinde olsaydı nasıl bir manzara ile karşı karşıya kalırdık? Bu durumda başka bir yaklaşım ortaya konurdu. Biz bu iki yüzlülüğü, bu kötücül tavrı kabul etmiyoruz. Dolayısıyla biz diyoruz ki, bu insanlık suçunun peşinden gideceğiz. Tüm insanlık, bu suçu işleyenlerin yargılandığını görecek. Aksi takdirde küresel adaletten bahsedemeyiz.

Türkiye'nin yürüttüğü mücadele bu anlamda hak ve adalet mücadelesidir. Burada yapılanları görmezden gelmeyeceğiz. Aksine sahadaki gücümüzü bu alanda da elimizden gelen bütün gayretle ortaya koyacağız, bölgenin imarı ve kalkındırılması konusunda gayret sarf edeceğiz."

Azerbaycan ve Türkiye'nin Türk dünyasının birlikteliğiyle dünyaya güçlü olduklarını göstereceklerine dikkati çeken Altun, "Biz ne olursa olsun bir daha asla bu tür işgallere müsaade etmiyoruz. Bu tür terör saldırılarına müsaade etmiyoruz. Bu terör saldırılarını gerçekleştirenleri, savaş suçu işleyenleri nerede olurlarsa olsun takip edeceğiz ve cezalandırılmaları için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz." diye konuştu.