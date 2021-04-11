Kediciklerden "Mehdi Edirne'de" çıkışı

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 11 Ocak'ta 236 sanıklı Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasında Oktar ile birlikte 14 elebaşına toplamda 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezaları vermişti.
Mahkeme, beraat eden 3 kişi dışında diğer sanıklar da "örgüt üyeliği" ve "cinsel suçlar" başta olmak üzere birçok suçtan ağır cezalara mahkum edilmişti. Mahkemedeki sorgu ve savunmalarında suçlamalara alaycı cevaplar veren Adnan Oktar'ın, Edirne Cezaevinde çekilmiş yeni bir fotoğrafı servis edildi. Oktar'ın dışarıda olan müritleri, sosyal medyada yaydıkları fotoğrafla birlikte "Edirne'de büyük sır", "Mehdi Edirne'den çıkacak" etiketleriyle paylaşımlar yaptı.
KEDİCİKLERİN MARİFETİ
Çoğunluğu Adnan Oktar'ın "Kediciklerim" dediği kadın müritler, sosyal medya hesaplarından akla ziyan paylaşımlarda bulundu. Bu paylaşımlarda, İstanbul'un Ahir Zaman'da yerle bir olacağı, ancak Hz. Mehdi'nin sürgüne gönderileceği Edirne'yi Allah'ın koruyacağı yönünde ifadeler yazıldı. Kedicikler, "Allah bu sürgünü Hz. Mehdi için hayra çevirecek ve orada belli bir süre korunmasını sağlayacaktır" şeklinde açıklamalara yer verdi.