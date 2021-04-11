Kediciklerden "Mehdi Edirne'de" çıkışı

Mahkeme, beraat eden 3 kişi dışında diğer sanıklar da "örgüt üyeliği" ve "cinsel suçlar" başta olmak üzere birçok suçtan ağır cezalara mahkum edilmişti. Mahkemedeki sorgu ve savunmalarında suçlamalara alaycı cevaplar veren Adnan Oktar'ın, Edirne Cezaevinde çekilmiş yeni bir fotoğrafı servis edildi. Oktar'ın dışarıda olan müritleri, sosyal medyada yaydıkları fotoğrafla birlikte "Edirne'de büyük sır", "Mehdi Edirne'den çıkacak" etiketleriyle paylaşımlar yaptı.