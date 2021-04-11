Liderlerin eşleri Galata Kulesi’ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska ile Galata Kulesi'ni ziyaret etti. Erdoğan, Zelenska'yı, Galata Kulesi'nde Ukraynaca sesli rehberin hizmete alınması dolayısıyla kulenin Seyir Terası'nda düzenlenen programda ağırladı. Programda konuşan Erdoğan, "Hanımefendinin kültür, tarih ve sanat alanlarına özel bir ilgisi olduğunu biliyorum. Yaptığı çalışmaları takdirle takip ediyorum. Aynı denize komşu iki ülke olarak, kültür sahasında birlikte yapacak çok işimiz olduğuna inanıyorum" dedi. Kültürel yakınlaşmaların, sevgi ve dostluğun gelişmesinde yegâne vasıta, karşıdakini gerçekten anlayabilmenin anahtarı olduğuna işaret eden Erdoğan, "Bu anlamda, Türk ve Ukrayna halkları arasında bin yıllara dayanan derin bağlar bulunmaktadır.Dilimizdeki ortak kelimelerden el sanatlarına kadar köklü bir kültür alışverişimizin olduğu aşikâr. Bu ortaklıkların, gün yüzüne çıkarılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Başka toplumların geleneklerini, hayatı yorumlama biçimlerini öğrenirsek yabancı değil, kardeş oluruz" diye konuştu. Olena Zelenska da "Bugün sadece Galata Kulesi'nde değil, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde de Ukraynaca sesli rehberlerin açılışını planladık. Bu girişimimiz, dünyada açılan 13 Ukraynaca sesli rehberin arasında Türkiye'de açılan 4 ve 5. sesli rehberlerdir" dedi. Erdoğan ve Zelenska İstanbul Maketi'nin bulunduğu alanı gezip, İstanbul ve Galata Sergisi ile Galata ve Surları Sergisi'ni de ziyaret etti.