Türk büyükelçiye Dostluk Nişanı

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, süresi dolan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'a "Dostluk Nişanı" takdim etti. Özoral'ı kabul eden Aliyev, kabulde yaptığı konuşmada, Özoral'ın görev süresinin dolduğunu hatırlatarak Azerbaycan'daki faaliyetleri dolayısıyla kendisine teşekkür etti. Özoral'ın Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gelişmesi için çok büyük işler yaptığını vurgulayan Aliyev, Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin Azerbaycan'a gösterdiği desteği hiçbir zaman unutmayacaklarını vurguladı. AA