Yancı ekonomistleriyle birlikte yine çuvalladılar! Pembe domates, kara muhalefet!

Patates ve soğan siyaseti yapan muhalefet, bu ürünlerin 1 TL' ye kadar düşmesinin ardından şimdi de süpermarketlerde özel tür domateslerin tek tek paketlenmesini bahane ederek domates bile taneyle satılıyor algısı için düğmeye bastı

YANCI EKONOMİSTLERİYLE BİRLİKTE ÇUVALLADILAR

Migros Marketler zincirinde tek tek satışa çıkarılan 'özellikli pembe domates' üzerinden sosyal medyada algı kampanyası başlatıldı. CHP'li Faik Öztrak, Gazeteci İlhami Işık, Ekonomist Özgür Demirtaş gibi isimlerin başını çektiği isimler olayı Türkiye'de kriz göstergesi gibi sunma yarışına girdi. Söz konusu market olayın hijyen amaçlı olduğu açıklamasında bulundu.

Her fırsatta Türkiye'de ekonomik kriz olduğu algısı yaratmaya çalışan isimler bu kez 'domates' üzerinden kriz tellallığına soyundu. Sosyal medyada Migros marketler zincirinin bir şubesinde domateslerin tek tek satıldığına ilişkin fotoğraf dolaşıma sokuldu. Domateslerin ekonomik kriz ve yüksek enflasyon nedeniyle artık tek tek satıldığına yönelik yorumlar tek bir merkezden çıkmışçasına ardı ardına gelmeye başladı.

EKMEĞİ KARNEYLE SATTIKLARINI UNUTTU

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Gazeteci İlhami Işık, Ekonomist Özgür Demirtaş gibi isimler ardı ardına twittler atmaya başladı. Öztrak, CHP yönetimi döneminde ekmeğin karneyle satıldığını unutarak "Ayçiçek yağının "tek taş pırlanta" muamelesi gördüğü ülkemde; Domates markette tek tek satılmaya başlamış. Sebep olanlar utansın" yorumunda bulundu.

KENDİNCE İRONİDE BULUNDU

Ekonomist Özgür Demirtaş da kendince ironi yaparak "Biz fakir olabiliriz ama bak Batı'da da Domates tane tane satılıyor TERÖR örgütünün de sonu geldi Sıra bizi kıskanıyorlar'cılarda" şeklinde paylaşım yaptı.

İlhami Işık da "Tane ile satılan domates. Nasıl bir döneme denk geldik" diyerek ekonomik kriz algısı yaratma çabasına girdi.

MİGROS ALGI ÇABASINI BOŞA ÇIKARDI

Bir marketin satış planlamasının sanki Türkiye'de bir krizin göstergesi gibi algı çabaları üzerine Migros açıklama yaparak "kriz tellallarını" yalanladı. Migros Hizmet isimli sosyal medya hesabından yapılan açıklamada amacın imhaların önlenmesi ve pandemi sürecinde hijyen olduğu vurgulandı. Açıklamada "İlgili ürün özellikli Pembe Domates olup, imhaların önlenmesi ve pandemi sürecinde hijyenik amaçlı yapılmış olsa da uygulama hatalı olmuş. Gerekli düzeltmeyi yapıyoruz. Geri bildiriminiz ve hassasiyetiniz için teşekkür ederiz" denildi.