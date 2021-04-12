CHP'li Büyükçekmece Belediyesi 'Aile şirketine' döndü! Kızını yeğenini belediye kuruluşunda yönetici yaptı

YOLSUZLUK İDDASI İLE YARGIYA VERİLDİ

Öte yandan, Büyükçekmece İmar Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneyim Kurulu Başkanı Salih Şahin ve Genel Sekreter ve CHP ilçe meclis üyesi olan oğlu Ahmet Şahin'in sahibi olduğu SEMA İnşaat adlı şirketin 2008 öncesi ve sonrası yıllarda söz konusu inşaat şirketinden muhtelif inşaat malzemeleri aldığı iddiasıyla haklarında haksız kazanç ve görevi kötüye kullanmak suçlarından dava edildiği öğrenildi..

Yapılan suç duyurusunda iddiaya göre istinat, duvar yapımı, araç kiralama, duvar kaplama gibi hizmet alımlarının yapıldığı bildirildi. Ayrıca Büyükçekmece Belediyesi'nin Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca eşik değerleri ve parasal limitleri aşmamak için doğrudan temin yoluyla muhtelif inşaat malzemelerinin yıl içinde parçalara bölünerek sürekli alındığı öne sürüldü. Suç duyurusunda ayrıca, belediye başkanı sıfatı ile yönetim erki, ilçe başkanı sıfatı ile siyasi nüfuz kullanıldığını ve kamu kaynaklarının ele geçirilerek haksız kazanç elde edildiği ifade edildi.