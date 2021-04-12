Halk TV’ye Maltepe Belediyesi piyangosu

İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü araç kullanırken kaza yaptığı iddia edilmiş, olay yerinden kaçtığına dair fotoğraflar basında yer almıştı. Büyük tepki toplayan bu olayın ardından yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Maltepe Belediyesi'nin 30 Eylül 2020 tarihinde bir haberle ilgili Halk TV'ye ödeme yaptığı iddia edildi.Halk TV'nin Maltepe Belediye Başkanlığı'na "haber yayın bedeli" olarak fatura ettiği, bedelinin ise 113 bin 870 lira olduğunu gösteren belge, sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. 113 bin 870 bin liralık haber yayın bedelinin hangi yayın için yapıldığı, başka faturaların olup olmadığı ise merak konusu oldu.