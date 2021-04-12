Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan Stratonikeia’da

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, 'Sonsuz aşıkların ve Gladyatörlerin şehri' olarak bilinen Yatağan'daki Stratonikeia'da yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Yapılan çalışmalar ve yapılacak restorasyon çalışmaları ve projeler hakkında Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt'ten bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Alpaslan'ın, incelemelerine Muğla Valisi Orhan Tavlı, Yatağan Kaymakamı Onur Kökçü, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, eşlik etti. Prof. Dr. Bilal Söğüt, Stratonikeia'daki çalışmalar hakkında Alpaslan'a bilgi verdi. Söğüt, kent meydanında bulunan dükkanlar ile tiyatro yapısında gerçekleşecek olan restorasyon çalışmaları ile antik kentin daha da turizm potansiyelinin artacağı vurgusunda bulunuldu. Ayrıca Yatağan Belediyesi tarafından, kentin girişinde bulunan otoparka yapılan ahşap hediyelik stantlarının ihalesi ile burada da yaz sezonu ile birlikte canlılığın artacağı bildirildi. Vali Orhan Tavlı, antik kente bulunan bazı dükkan ve evlerin restorasyon sürecinin hemen başlamasının talimatı verildi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl ise Muğla'da devam eden tüm antik kentlerdeki kazı ve bilimsel çalışmalar ile ilgili Muğla bölgesinde çalışan akademisyen ve uzmanların katılacağı bir sempozyum planladıklarını ve bununda Stratonikeia'da yapılacak olması ile burasının tanıtımına katkıda bulunacağını sözlerine ekledi.

Ev sahibi olarak ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Yatağan Belediye Başkanı Sayın Mustafa Toksöz ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'a günün anısına hediye takdim etti.