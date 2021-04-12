Son dakika: 7 yaşındaki çocuğu istismar eden kağıt toplayıcısına 24 yıl hapis

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşması için sanık Adnan Y., tutuklu olduğu cezaevinden getirildi. Davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu.



Cumhuriyet savcısı, "Çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından sanığın 21 ile 43,5 yıl arasında hapisle cezalandırılması talebini tekrarladı.

"ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILSIN"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili avukat Hatice Boz, "Nitelikli cinsel istismar suçunu da işlemiştir" diyerek, sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.



Son savunmasını yapan sanık Adnan Y. savcının mütalaasını kabul etmediğini söyleyerek, "Suçu işlemedim. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Avukatı da sanığın beraatine karar verilmesini istedi.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Adnan Y.'yi, "12 yaşından küçük çocuğa karşı cebir ve tehditle cinsel istismar", "Cebir ve tehdit ile cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından 24 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

ÇOCUĞU MAHALLELİ KURTARDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kağıt toplayıcısı Adnan Y.'nin 29 Nisan 2020 tarihinde Beyoğlu'nda evininin önündeki parkta oynayan 7 yaşındaki Suriyeli D.A.'yı kaçırıp, cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı anlatılıyor. Olayın çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek Adnan Y.'nin yakalandığı belirtiliyor.