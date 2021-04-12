Son dakika | Bilim Kurulu öncesi Bakan Koca SABAH'a konuştu: Ramazan'da ne olacak?

Sakın ha!

Yasakçılar... "Kapanmayı" savunanlar... Güçlü bir lobi.

"Kapatılsın" diyorlar... Bir hafta... 10 gün... Kahveler... Lokantalar... AVM'ler.

Sağlık Bakanı Dr. Koca'ya, "Sakın ha" dedik:

- Piyasa darda... Esnaf sıkıntıda...

Kahveci lokantacı zor durumda...

Ramazan'da, 'İşyerleri kapatılacak' kararı alınırsa... Çok kişi geçim sıkıntısı çeker... Özellikle de küçük esnaf bu konuda tedirgin.

Bakan Fahrettin Koca, "Biliyorum" dedi... Ve ekledi:

- Esnafımız... Size bu konuda yakınanlar... Haklılar... Ama Kovid- 19 tablosu da bildiğiniz gibi... Ürkütücü... Ramazan ayı ile ilgili kuralları ve olması gerekenleri Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiler.