SON DAKİKA: Mansur Yavaş 'Sudan para kazanılmaz' demişti! Yüzde 80'lik zammı AK Parti ve MHP engelledi

SUYA YÜZDE 80 ZAM YAPILMASINA YÖNELİK TALEBİ REDDEDİLDİ

AK Parti ve MHP'li Meclis üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin suya yüzde 80 zam yapılmasını talebini reddetti. AK Parti ve MHP'nin de desteğiyle dar gelirli ailelerin 10m3'e kadar su ücretinin 1 TL olması ise kabul edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) teklifte 15 metreküp üstü kullanıma yüzde 80 zam yapılmasını, 10-15 metreküp arasındaki kullanıma ise yüzde 50 zam yapılması öngörülüyordu.