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Giriş Tarihi: 13.4.2021

11 işbirlikçi tutuklandı

11 işbirlikçi tutuklandı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanmasında faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 25 şüpheliden 11'i tutuklandı. Örgütün kadın yapılanmasının legal görünüm kazanmasını sağlamak, örgüt adına siyasi, ideolojik eğitim almalarına dernek ve platform adı altında destek olmak için örgütlü hareket ettikleri belirlenen kişilere yönelik 5 Nisan'da operasyon düzenlenmişti. Tutuklananlar arasında HDP Milletvekili Dersim Dağ'ın danışmanı Leyla Akgül, Çınar Belediyesi Eş Başkanı Necla Tamriş ve belediye meclis üyelerinin bulunduğu öğrenildi. Diğer taraftan Şırnak'taki terör operasyonunda da 7 şüpheli yakalandı.
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11 işbirlikçi tutuklandı
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