30 yıllık meclis cinayetindeki sır çözülemedi

SHP Milletvekili Erol Güngör'ün oğlu 21 yaşındaki Mustafa Güngör, 24 Haziran 1991'de milletvekili lojmanlarında 6. sokak 23 numaralı villada, kız arkadaşı Çiğdem Taşkıran tarafından ölü bulundu. Ateşli silah yarası, kesikler ve boğulma izi bulunmasına rağmen Güngör'ün nasıl ve neden öldürüldüğüne ilişkin iddialar aydınlatılamadı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 yıldır açık olan dosyada, zaman zaman soruşturmaya gelen ihbar mektupları doğrultusunda yeniden başladı. Başsavcılık, TBMM'de 2005'te kurulan komisyonda ortaya konulan bulguları da araştırdı ancak bir sonuç elde edilemedi. Dosyanın zamanaşımına girmesine 2 gün kala Sakarya L Tipi Cezaevi'nde bulunan Abdullah Gökalp isimli hükümlünün Adalet Başmüfettişi ve savcılığa gönderdiği ihbar mektubu doğrultusunda Gökalp hakkında dava açıldı.

20 YIL SONRA YARGILAMA BAŞLADI

Olay tarihinden 20 yıl sonra cinayeti işlediğini öne süren Abdullah Gökalp hakkında dava açıldı. Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Gökalp hakkında hazırlanan iddianamede, "Olayda kullandığı bıçak, tabanca, kovan ve mermi çekirdeği ile maktule ait 3 ajanda, fotoğraf makinesi, databank ve kendisine ait olup olay mahallinde unuttuğu ve sonrasında kendisiyle iş birliği yapan kişilerden teslim aldığı şövalye yüzüğünün kendisinde olduğunu'" öne süren Gökalp'in bu eşyaları Eskişehir'de kahvehane işleten arkadaşının kasasına haberi olmaksızın bıraktığını savunduğu kaydedildi.

BERAAT ETTİ

Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya müşteki Erol Güngör ve avukatları katıldı. Sanık olarak yargılanan Gökalp hakkında 'Tasarlayarak ve kasten öldürme' suçlarından cezalandırılması talep edilmişti. Başka bir suçtan cezaevinde bulunan ve duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken taraf avukatları mahkemede hazır bulundu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti Abdullah Gökalp hakkında 'Tasarlayarak adam öldürme' suçuna ilişkin inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Mahkeme başkan ayrıca, Gökalp hakkında katılana karı 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçu üstlenmek' suçlarından suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.