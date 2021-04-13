14 emekli amiral mahkemeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 4 Nisan'da bazı internet siteleri ve sosyal medyada paylaşılan, 104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye ilişkin soruşturması kapsamında 10'u daha önce gözaltına alınan 14 emekli amiral dün mahkemeye sevk edildi. Başsavcılık, 14 kişiden emekli amiral Ergun Mengi'nin tutuklanmasını, diğerlerine de adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti. "104 amiralden Montrö bildirisi" başlığıyla yayımlanan açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alınırken emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ifadeye çağrılmıştı. 4 emekli amiral ifade vermek üzere dün Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne gelerek ifade verdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.