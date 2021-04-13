Başkan Erdoğan, iftar programında şehit aileleri ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ile bir araya geldi.

Erdoğan Dijital Medya Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ile bir araya geldi." ifadelerine yer verildi.