“BioNTech’ten 30 milyon doz aşı daha gelecek”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar yaptı. Virüsün yeni varyantları, aşı ile ilgili son gelişmeler ve ramazan ayında alınabilecek önlemler hakkında bilgiler veren Bakan Koca özetle şunları söyledi:Kovid-19 risk haritası, nüfusun yüz-de 80'inin çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaşadığını ortaya koyuyor.Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'in üzerinde, diğer bütün illerde yüzde 80'in altında.Yeni vakaların yüzde 85'i İngiltere mutasyonu varyantlı.Yüzde 59 olan yatak doluluk oranı ve yüzde 67.4 olan yoğun bakım doluluk oranı ciddi, veriler ikaz edici.(Sinovac aşısı) Bugüne kadar gelen miktar 26 milyonu geçti. Önümüzdeki haftalarda daha önemli sayıda aşı gelecektir.(BioNTech için yapılan görüşmeler) Uğur Hoca, Türkiye'ye aşı gönderme konusunda büyük gayret sarf ediyor. 'Haziran için 30 milyon doz aşıyı şimdiden söz verebilirsin' dediler, bunu daha da artıralım diye görüşüyoruz.65 yaş üstü vatandaşların 1 Ocak itibarıyla toplam vaka içindeki oranı 17.7 iken şimdi yüzde 8.2. Aşılama sonrası neredeyse yarı yarıya düştü.65 yaş üstü vatandaşlarımızın yüzde 23.6'sı, aşısı tanımlandığı halde halen aşısını yaptırmış durumda değil.En geç haziran sonu itibariyla 40 yaş üstünü aşılayabileceğiz, 30 milyon aşıyla da bunu 30-35 yaşına düşürebileceğimiz.Ramazan ayında 2-3 haftalık zaman diliminde ilkokul öğretmenlerimizin hepsinin aşılanmalarını bitirmek istiyoruz. 8 ve 12'nci sınıfların öğretmenlerini de tanımlayıp aşılamalarını erken dönemde yapmak istiyoruz.Ramazan ayını özellikle tedbirler noktasında çok önemli bir dönem olarak görmeliyiz. Bilim Kurulu kapsayıcı şekilde alternatifli bir hazırlık yaptı.Yarın (bugün) kabine toplantısında kapsayıcı, alternatifli öneriler sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız alınan kararları açıklar.(Rusya'nın uçuş kısıtlaması) Turizmin yoğun olduğu bölgelerdeki tedbirleri, sertifikasyon uygulamalarını gördüklerinde farklı yaklaşacaklardır.