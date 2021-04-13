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Giriş Tarihi: 14.4.2021 00:27 Son Güncelleme: 14.4.2021 00:29

'ndan açıklaması: kullanıldığı tespit edildi

İHA
Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması: Kimyasal silah kullanıldığı tespit edildi

, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Soruşturma ve Tespit Ekibi’nin ’de Serakib’de vuku bulan klor gazı saldırısının, rejim tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Suriye'de rejim güçlerinin kimyasal silah kullanması tüm dünya tarafından tepki çekerken, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Soruşturma ve Tespit Ekibi, 12 Nisan 2020'de konuyla ilgili olarak ikinci raporunu açıkladı. Rejim güçlerinin kimyasal saldırı gerçekleştirildiği tespit edilirken, Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla ihdas edilen, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Soruşturma ve Tespit Ekibi, 12 Nisan 2020 tarihinde açıkladığı ikinci raporunda, 4 Şubat 2018 tarihinde Serakib'de vuku bulan klor gazı saldırısının, rejim tarafından gerçekleştirildiğini tespit etmiş bulunmaktadır. Soruşturma ve Tespit Ekibi, bir kimyasal silah saldırısında daha rejimin sorumluluğunu ortaya koymuştur. Kimyasal silah kullanımı, Kimyasal Silahlar Sözleşmesinin ağır bir ihlali olmasının yanısıra, insanlığa karşı suç ve savaş suçudur. Bu vesileyle, uluslararası hukukun vahim bir ihlalini oluşturan sözkonusu saldırılarının sorumlularının cezasız kalmaması gerektiğine dair çağrımızı yineliyoruz. Türkiye, BM ve KSYÖ başta olmak üzere, Suriye'de hesap verilebilirliğin sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir"

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması: Kimyasal silah kullanıldığı tespit edildi
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